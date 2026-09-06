Президент России Владимир Путин наградил старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Сын Кадырова занимает пост министра по физической культуре и спорту в правительстве Чечни.