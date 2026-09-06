Президент России Владимир Путин наградил старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает Lenta.Ru.
Сын Кадырова занимает пост министра по физической культуре и спорту в правительстве Чечни.
«Несмотря на свой молодой возраст, Ахмат Рамзанович зарекомендовал себя как грамотный специалист и управленец, за короткое время успел показать отличный результат работы в министерстве по физической культуре и спорту», – сказано в поздравительном сообщении в Telegram-канале правительства региона.