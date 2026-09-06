Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили о намерении продолжить переговоры в Киеве в поисках пути к миру. Об этом сообщает РБК-Украина.
Уиткофф поблагодарил украинского лидера за прием и назвал поездку в страну «прекрасной». Он подчеркнул, что переговоры с украинской стороной были содержательными и важными.
«У нас состоялся очень значимый, содержательный и важный разговор. Мы очень вдохновлены. Мы планируем оставаться здесь столько, сколько потребуется», – заявил он.
Кушнер передал Зеленскому слова признательности от президента США Дональда Трампа. Он отметил, что глава Белого дома рассматривает нынешнюю ситуацию как задачу, которая требует не только прекращения войны, но и создания условий для долгосрочного мира. По его словам, Трамп рассчитывает, что после завершения войны Украина сможет реализовать свой потенциал для восстановления и дальнейшего развития.
«Трамп очень этого хотел бы. Он не боится сложных задач – чем сложнее задача, тем настойчивее нужно работать и отдавать все, что у тебя есть», – указал Кушнер.
Он также заявил, что американский президент стремится остановить гибель людей, а затем восстановить инвестиционное и экономическое сотрудничество, которое должно способствовать процветанию Украины и Европы.
Кушнер отдельно поблагодарил партнеров из Германии и Франции, а также Всемирный банк за сотрудничество.
«Мы надеемся, что по итогам этой поездки мы найдем новый путь к миру», – заявил представитель США.
По его словам, встречи с украинской стороной запланированы практически ежедневно, поэтому переговорный процесс будет продолжаться.
«Поэтому мы постоянно двигаемся вперед, чтобы достичь мира», – подытожил Кушнер.