Иран внес в санкционный список 56 связанных с США нефтяных танкеров и усилил контроль над Ормузским проливом, сообщает агентство Fars.

«Иран внес в санкционный список 56 (связанных с США) нефтяных танкеров, нарушающих правила, и предупредил их партнеров о санкциях, а также укрепил контроль над Ормузским проливом», – говорится в сообщении.

Решение Ирана последовало на фоне резкого ухудшения ситуации на энергетическом рынке. В США зафиксирован рекордный рост цен на дизельное топливо, экспорт газа Катара сократился на 90%, а экспорт нефти Саудовской Аравии опустился до минимального уровня за последние девять лет.