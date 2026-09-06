Представительница Доминиканы Джохейрри Мола Домингес завоевала титул «Мисс Мира – 2026» на международном конкурсе красоты, финал которого состоялся во вьетнамском курортном городе Нячанг.

Второе и третье места в конкурсе заняли представительницы Испании и Малайзии соответственно.

Программа 73-го конкурса «Мисс Мира» стартовала 29 августа. В Нячанг для участия в специальных мероприятиях прибыли 111 девушек, ранее одержавших победу на национальных конкурсах красоты.

Финал конкурса прошел на специально оборудованной открытой площадке у центрального пляжа Нячанга, рассчитанной более чем на 20 тыс. зрителей. Ее протяженность превышает 110 метров при ширине около 40 метров.

Для проведения шоу площадку оснастили многоуровневым светодиодным экраном, а также мощными системами освещения и звука.