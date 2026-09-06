Первый энергоблок турецкой АЭС «Аккую» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

«На первом энергоблоке станции, состоящей из четырех реакторов, каждый из которых имеет установленную мощность 1,2 тыс. МВт, начался этап испытаний», – приводит заявление министра Т24. Работы продолжаются и на других реакторах, отметил он.

После запуска первого энергоблока атомная энергетика сможет обеспечивать около 2–2,5% потребности Турции в электроэнергии. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков этот показатель увеличится до 10%, сообщил Байрактар.

Глава Минэнерго также рассказал о планах создать на территории «Аккую» центр обработки данных одновременно со строительством третьего и четвертого энергоблоков.

АЭС «Аккую» будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200. Ее строительство началось в 2018 году. Проект реализует АО «Аккую Нуклеар» – дочерняя компания «Росатома».