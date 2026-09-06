Проведение трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и США не исключается, однако говорить о подготовке такого саммита пока преждевременно, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Идея есть, она вброшена в том числе в публичное пространство. Говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Здесь тоже вопрос основной сводится к тому, как будет сформулирована содержательная сторона, что мы будем ждать на выходе? Хотя понятно, что форматы, тем более на высшем уровне, сами по себе архизначимы и посылают нужные сигналы. Как, например, формат РИК (Россия, Индия, Китай)», – сказал Рябков.

Дипломат отметил, что трехсторонний формат с участием лидеров России, Китая и США ранее не практиковался, поэтому на данном этапе не может добавить ничего нового к сказанному.