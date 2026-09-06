Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Эсватини Мсвати III по случаю Дня независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Королевства Эсватини», – говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что в настоящее время сформировались хорошие условия для развития отношений между Азербайджаном и Эсватини. Алиев отметил, что визит короля в мае этого года в Баку для участия в WUF13 занимает особое место в истории двусторонних связей.

«С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в теплой атмосфере и проведенный обмен мнениями. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала сотрудничества в интересах наших народов», – подчеркнул азербайджанский лидер.

Он пожелал королю Эсватини крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу страны – благополучия и процветания.