Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об успешном ударе с использованием баллистических ракет по авианосцу и эсминцу ВМС США.

«Космические силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар с использованием нескольких баллистических ракет по авианосцу и эсминцу американских войск…, которые создавали помеху иранским судам и участвовали в морской блокаде», – приводит заявление КСИР агентство IRNA.

Отмечается, что поврежденные корабли покинули зону боевых действий.

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) сообщили, что американский авианосец и эсминец, патрулировавшие региональные воды, уклонились от атак, никто не пострадал. Американские военные также заявили о потоплении иранского нефтяного танкера M/T Kylo в Оманском заливе.

«Благодаря точности и профессионализму американских военнослужащих танкер M/T Kylo сегодня затонул в Оманском заливе и пополнил военно-морской флот Ирана на дне моря», – говорится в заявлении командования.

Накануне CENTCOM сообщил об ударах по трем иранским танкерам. Помимо M/T Kylo, атакам подверглись M/T Downy у острова Харк и M/T Stark 1 в районе Джаска. По данным американской стороны, M/T Kylo был пустым.

В командовании подчеркнули, что удары стали ответом на запуск Ираном баллистических ракет в направлении двух кораблей ВМС США.

На этом фоне КСИР сообщил, что ВС Ирана атаковали три танкера, которые пытались незаконно пройти через Ормузский пролив. Под удар также попали три американских корабля, дислоцированные на Ближнем Востоке.

В КСИР назвали атаку ответом на удар США по трем иранским танкерам в Ормузском проливе. Иран призвал суда других стран не пытаться пройти через морской коридор без согласования. «В противном случае вы станете мишенью», – указано в сообщении КСИР.

Министр обороны США Пит Хегсет в ответ пригрозил уничтожить и потопить иранские танкеры, если Иран продолжит атаковать корабли ВМС США в регионе.

«Все просто: если Иран будет стрелять по американским кораблям, мы уничтожим (и потопим) их танкеры. Все, что им нужно сделать, – это не стрелять по ВМС США», – написал Хегсет в соцсети X.

Американский министр утверждает, что у Ирана нет военно-морского флота и военно-воздушных сил, а американские самолеты, корабли и подводные лодки способны наносить удары по всем иранским танкерам.