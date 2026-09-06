Представители России и США обсудили дальнейшие шаги на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, о которых стороны планируют объявить в ближайшие недели, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Агентство отмечает, что в ходе встречи стороны обсудили «субстантивные планы касательно следующих шагов в переговорах» по урегулированию российско-украинского конфликта. Ожидается, что о дальнейших шагах будет объявлено в течение нескольких недель, сообщил представитель американской администрации.