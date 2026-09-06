Вместе со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москву прибыла делегация с представителями Совета нацбезопасности, Госдепартамента и Минфина США, сообщили в Белом доме. Об этом сообщили журналисты Axios Барак Равид и Reuters Стив Холланд со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Накануне Уиткофф и Кушнер встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить дальнейшие шаги по реализации инициатив администрации Дональда Трампа по достижению мира в российско-украинской войне.

«Уиткофф и Кушнер встретились с президентом Путиным, чтобы продвинуть программу президента Трампа по установлению мира в российско-украинской войне… Обе стороны обсудили содержательные планы дальнейших шагов, которые будут объявлены в ближайшие недели, и надеются на столь же продуктивные встречи завтра в Украине», — написал Равид.

Холланд подтвердил эту информацию со ссылкой на того же представителя Белого дома.

Источник также уточнил, что в состав американской делегации вошли представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов США.

При этом исполняющий обязанности руководителя санкционного направления Минфина Джин Лэнг не участвовал во встрече с Путиным. По данным Равида, он провел отдельные подготовительные переговоры с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым.