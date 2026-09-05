Правящая Сербская прогрессивная партия (СНС) единогласно выдвинула президента Сербии Александра Вучича кандидатом на пост премьер-министра страны.

Решение было принято 5 сентября на заседании руководства партии в Нише. Вучич также станет первым номером избирательного списка СНС под названием «Александар Вучич – Объединенная Сербия».

Председатель партии Милош Вучевич заявил, что СНС уже начинает подготовку к сбору подписей для участия в предстоящих парламентских выборах.

Сам Вучич назвал выдвижение большой честью. По его словам, в партийный список планируется включить известных ученых, молодых людей и студентов. Он подчеркнул, что будущее правительство должно быть «быстрым и эффективным» и состоять из премьер-министра и 12 министров.

Ранее Вучич заявлял, что досрочные парламентские выборы в Сербии могут состояться 18 или 25 октября 2026 года. Точная дата, как сообщалось, должна быть объявлена в ближайшее время.

При этом Вучич ранее говорил, что намерен покинуть пост президента после объявления о проведении парламентских выборов.