Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемым в Азербайджане 7-8 сентября сильным ветром.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Агстафе, Газахе, Товузе, Шамкире, Самухе, Гяндже, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Уджаре, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Гобустане, Гаджигабуле, Нефтчале в соответствии с оранжевым предупреждением скорость северо-западного ветра будет достигать 20,8-28,4 м/с.

В Гедабее, Гёйгёле, Шаруре, Садараке, Губе, Сальяне, Ширване, Сабирабаде, Саатлы, Джебраиле, Зангилане, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Агсу, Шемахы, Исмаиллы, Зардабе, Агдаше, Агджабеди, Ходжавенде будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню.