Ограничения на транспортное движение введённые в Баку в связи с международным триатлоном Alufar IRONMAN 70.3 Baku, который прошёл 5 сентября, были сняты раньше запланированного времени, а дороги вновь открыты для водителей.

Об этом сообщили в Операционной компании Baku City Circuit (BCC).

Сообщается, что для обеспечения безопасного и организованного проведения соревнований с 4 сентября на некоторых улицах и проспектах города поэтапно вводились временные ограничения движения транспорта. Согласно заранее утверждённому графику, ограничения должны были действовать до 16:00 5 сентября.