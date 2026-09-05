Завтра, в воскресенье, в Азербайджане ожидается дождливая погода. Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные небольшие дожди. Умеренный северо-западный ветер утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем ​​- 27-32° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 761 мм рт. ст., относительная влажность составит 70-75% ночью и 55-60% днем.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах временами возможны дожди. В отдельных местах вероятны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах временами ожидается туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем ​​- 30-35° тепла, в горах ночью — 12-17°, днем ​​- 20-25° тепла.