Участились жалобы жителей районов Азербайджана по поводу появления медведей возле населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. В некоторых случаях животные наносят ущерб хозяйствам и домашнему скоту, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Для обсуждения проблемы в ведомстве состоялась встреча с участием специалистов различных государственных учреждений, ученых и представителей экологических организаций.

Специалисты рассмотрели возможность использования средств отпугивания и других профилактических методов. При этом они подчеркнули, что принимаемые меры должны одновременно обеспечивать безопасность людей и защищать бурых медведей, занесенных в Красную книгу Азербайджана.

Также было предложено усилить разъяснительную работу среди граждан, живущих рядом с лесами. Кроме того, соответствующие вопросы планируется довести до районных исполнительных органов.

А между тем в Красноярском крае России обнаружили тела двух женщин со следами нападения медведя. Хищник закопал их на свалке. Сперва он расправился с одной, а затем наткнулся на другую. Первой около десяти утра в лес ушла 67-летняя Зоя Г. Хищник растерзал женщину, после чего утащил её на свалку за посёлком Подтёсово и прикопал. Примерно через 9 часов за грибами отправилась 73-летняя Галина Т. — она также встретила медведя и стала его второй жертвой. Позже её нашли мёртвой в пяти метрах от первого тела.

Женщины не были знакомы, но в один день, 31 августа, ушли за грибами и пропали. Их тела обнаружили силовики с волонтёрами, прочесав более 200 000 м² лесного массива. За последние несколько дней в Енисейском районе зафиксировали 10 случаев выхода бурых медведей в населённые пункты, лесникам пришлось нейтрализовать семь особей. Из-за активности хищников в Красноярске ввели режим повышенной готовности.