В пятницу в Хатаинском и Сураханском районах Баку временно приостановят подачу газа в связи с ремонтно-монтажными работами, сообщили в ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Ограничение газоснабжения начнется с 10:00 и продлится до завершения работ. В Хатаинском районе перебои затронут части улиц Мазахира Рустамова, Сараево и Неаполя.

В Сураханском районе временно без газа останется улица Гамида Ахундлу в поселке Амирджан.

В «Азеригазе» отметили, что подача газа будет восстановлена после окончания ремонтных работ.