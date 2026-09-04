Вашингтон не намерен возобновлять переговоры с Тегераном до прекращения обстрелов торговых судов, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс набрифинге для журналистов в Белом доме.

«Что касается вашего вопроса о переговорах (с Ираном), то президент (США Дональд Трамп) высказался весьма четко. Мы не ведем с ними переговоров и не собираемся их вести, пока они не перестанут обстреливать торговые суда», – сказал Вэнс.

Вице-президент отметил, что сейчас масштабных боевых действий против Ирана не происходит, причем подобная ситуация сохраняется уже продолжительное время.

«Всего пару дней назад мы приняли меры, чтобы Ирану было сложнее обстреливать торговые суда, с тем, чтобы обеспечить поступление нефти и газа на мировые энергетические рынки», – указал он.

По словам Вэнса, европейские страны не располагают возможностями для защиты торговых судов от атак Ирана при прохождении Ормузского пролива. Он отметил, что продолжающиеся обстрелы создают риски для стабильности мирового энергетического рынка и способствуют росту цен на топливо.

На этом фоне вице-премьер обратил внимание на ситуацию с судоходством через Ормузский пролив, отметив, что часть судов предпочитает избегать этого маршрута.