МИД Молдовы вызвал посла России Олега Озерова и вручил ему ноту протеста в связи с планами открыть 17 избирательных участков в непризнанном Приднестровье для голосования на выборах депутатов Госдумы РФ, которые пройдут 18–20 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что Кишинев разрешил проведение голосования на выборах депутатов Госдумы РФ только на одном участке — в консульском отделе российского посольства в молдавской столице.

«Любой другой избирательный участок, открытый без согласия конституционных властей Республики Молдова, является недружественным шагом», – отметил Попшой.

В молдавском внешнеполитическом ведомстве считают недопустимым открытие дополнительных участков без согласования с властями республики.