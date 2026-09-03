Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон тщательно проверяет обстоятельства удара по свадебной церемонии в Иране.

«Мы расследуем это весьма полным образом», – сказал Вэнс на брифинге в Белом доме, комментируя сообщения об ударе.

При этом вице-президент США выразил сомнение в том, что сведения иранской стороны полностью соответствуют действительности.

«Так что я чрезвычайно скептически к этому отношусь», – указал вице-премьер.

По его словам, Вашингтон проводит расследование, поскольку считает необходимым установить все обстоятельства произошедшего.

«Могу сказать со стопроцентной уверенностью, что… США никогда в бою не выбирают в качестве целей мирных жителей. Мы никогда такого не сделаем. Мы никогда такого не делали», — утверждал вице-президент.

Вместе с тем он выразил сожаление, что «порой всякое бывает».

2 сентября агентство Fars со ссылкой на представителя Красного Полумесяца сообщило, что в результате американского удара по месту проведения свадебной церемонии в иранском городе Сирик погибли пять человек, еще не менее 68 получили ранения. Среди пострадавших, как отмечалось, много детей, а раненых доставили в больницы Сирика и Минаба.