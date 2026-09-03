Глава азербайджанского Общественного объединения «Центр содействия правам человека» профессор Амир Алиев направил письмо в редакцию The Guardian в связи с публикацией издания о документальном фильме Алексиса Пазумяна «Черный сад» (Black Garden).

По словам Алиева, при освещении истории конфликта нельзя оставлять без внимания опыт азербайджанцев, в том числе вынужденных переселенцев, а также жертв и выживших в Ходжалинской трагедии.

В письме он призвал The Guardian предоставить место этим голосам и учитывать факты и позиции, которые, по его мнению, отсутствовали в публикации.

«Материал The Guardian о документальном фильме Алексиса Пазумяна Black Garden вызывает серьезные вопросы. В нем опущены ключевые факты, включая оккупацию Арменией международно признанных территорий Азербайджана и вынужденное перемещение более миллиона азербайджанцев», – говорится в письме.

Алиев отметил, что рецензия, опубликованная на сайте The Guardian 31 августа 2026 года, выходит за рамки обсуждения фильма и излагает собственную версию истории конфликта. В частности, в публикации Карабахский регион Азербайджана называется «Нагорным Карабахом», а конфликт характеризуется как «продолжавшийся десятилетиями территориальный спор», в ходе которого «преимущественно армянское население боролось против многочисленных военных кампаний азербайджанской армии».

Автор письма подчеркнул, что Карабах был и остается международно признанной частью Азербайджана. Он также сослался на решение Европейского суда по правам человека 2015 года по делу «Чирагов и другие против Армении», согласно которому Армения осуществляла эффективный контроль над территориями, рассматривавшимися в рамках дела.

Кроме того, Алиев напомнил о четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году, которые подтверждали территориальную целостность Азербайджана и содержали призыв к выводу оккупационных сил с оккупированных территорий страны.

В письме The Guardian призвали опубликовать обращение в разделе писем читателей и уделить внимание азербайджанцам, пережившим вынужденное переселение и насилие, включая жертв и выживших в Ходжалинской трагедии.

Алиев также предложил британскому изданию ознакомиться с основанными на фактах документальными фильмами азербайджанских режиссеров, чтобы представить обе точки зрения.

Он выразил готовность предоставить автору публикации документированные исследования и информацию из первых рук, отметив особую важность сбалансированного освещения на фоне процесса примирения между Азербайджаном и Арменией.