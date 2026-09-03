Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главной внешнеполитической задачей страны является смена власти в Иране.
«Мы столкнулись с угрозой уничтожения со стороны режима (Ирана), который хочет использовать ядерное оружие против нас. Я убежден в нашей способности устранить эту угрозу раз и навсегда. То есть свергнуть власть в Тегеране. Это главная цель, которая еще стоит перед нами, но ее достижение уже близко. Это не невозможно. Это вполне в пределах досягаемости», – заявил Нетаньяху на встрече с министром обороны Исраэлем Кацем, начальником Генштаба Эялем Замиром и армейским руководством.
По его словам, Иран сейчас слабее, чем когда-либо и борется за выживание.
«Они знают нашу силу, мощь нашей руки и нашу решимость. Я говорю всем нашим врагам: не связывайтесь с нами. У нас есть сила, решимость и внутреннее единство, чтобы вас победить», – подчеркнул израильский премьер.