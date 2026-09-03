Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз из-за продолжающейся войны с другим государством и невыполненных обязательств перед венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«Она явно не готова вступить в Евросоюз. Что бы ни пытались внушить Украине лидеры ЕС или стран-членов, я считаю это неправильным», – сказал Мадьяр на пресс-конференции в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Украина остается «страной, находящейся в состоянии войны».

Кроме того, Мадьяр заявил, что Киев до сих пор не выполнил договоренности с Будапештом о восстановлении прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Он добавил, что не видит прогресса в реализации соглашения.

При этом венгерский премьер подтвердил согласие своего правительства на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Вместе с тем Будапешт выступает против ускорения этого процесса по политическим причинам.

Мадьяр подчеркнул, что продвижение страны-кандидата должно оцениваться исключительно по результатам выполнения необходимых условий. После завершения переговорного процесса вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен в Венгрии на общенациональный референдум.