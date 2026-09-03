Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Киев в ближайшие дни для переговоров с украинской стороной, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Киев поддерживает контакт с командой Трампа практически круглосуточно, а предварительные даты встреч уже определены.

Зеленский сообщил, что американская сторона также подтвердила проведение переговоров в Москве и Киеве.

«Мы рассчитываем увидеть представителей президента Америки здесь, в Киеве. Рассчитываем на встречу в ближайшие дни», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова к содержательным переговорам с американской стороной и рассчитывает на дальнейшую активную роль Вашингтона.

