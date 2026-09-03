Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) назвало основанной на субъективных суждениях и направленной на политизацию публикацию канала Nexta (штаб-квартира расположена в Польше) о пожаре возле села Низами Гёранбойского района. Об этом сообщает пресс-служба MEDİA.

В агентстве заявили, что произошедшее является частью гибридной информационной кампании, направленной против Азербайджана, и обвинили ряд западных СМИ в распространении дезинформации.

«Мониторинг и анализ общей информационной среды показывают, что в последнее время в ряде западных медиаресурсов проводится клеветническая и дезинформационная кампания против Азербайджана. В частности, явно односторонний подход и необоснованные суждения в материалах, распространяемых в британских газетах The Independent, The Guardian и телерадиовещательной корпорации BBC, на американском телеканале CNN, во французской газете Le Monde, на польском телеканале TVP и других ресурсах, являются составной частью информационной атаки, нацеленной на нанесение ущерба международному имиджу Азербайджана», – отмечает MEDİA.

В агентстве отметили, что подобные случаи участились на фоне нормализации отношений между соседними государствами, укрепления стабильности и развития региона. По оценке MEDİA, распространение подобных предположений и утверждений является проявлением информационной манипуляции.

Агентство заявило, что продолжит принимать необходимые меры для расследования и предотвращения случаев, которые направлены на нанесение ущерба суверенитету, внутренней и внешней политике, а также международному авторитету Азербайджана.