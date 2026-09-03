Главы разведывательных служб Турции и Греции Ибрагим Калын и Темистоклис Демирис обсудили в Афинах ситуацию в Восточном Средиземноморье, безопасность в рамках НАТО и возможные шаги по урегулированию двусторонних проблем, сообщает TRT Haber.

В ходе встречи стороны также рассмотрели ситуацию в Эгейском море, сотрудничество между разведывательными службами и борьбу с терроризмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией и торговлей людьми.

Кроме того, Калын и Демирис обсудили войну между США и Ираном, новый этап развития ситуации в Сирии, политическое единство Ливии, палестинский вопрос, действия Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также атаки на Сирию и Ливан.

По итогам встречи главы разведывательных служб договорились продолжить укрепление сотрудничества между спецслужбами двух стран по двусторонним и региональным вопросам, передает телеканал.