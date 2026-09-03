Армения не собирается отказываться от закона о начале процесса вступления в ЕС, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Принятие этого закона было верным шагом. И происходящий процесс я оцениваю положительно. Кто сейчас говорит: «Кому нужна эта Армения? Ей некуда идти» (имеет в виду заявление президента Беларуси Александра Лукашенко). А до принятия закона подобные заявления имели место», — сказал Пашинян.

Премьер считает, что закон способствовал серьезным успехам Армении во внешней политике.