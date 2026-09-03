Великобритания, Литва, Латвия и Эстония вызвали представителей российских посольств, выразив солидарность с Германией, обвинившей Москву в нападении на аэропорт Лейпцига, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявления МИД этих стран.

МИД Литвы вызвал представителя российского посольства и передал ему две ноты протеста – в связи с инцидентом в Лейпциге и продолжающимися ударами по гражданской инфраструктуре Украины.

«Все попытки России ослабить совместную политику сдерживания и решимости поддерживать Украину обречены на провал», – говорится в заявлении ведомства.

МИД Латвии пригласил временного поверенного в делах России, которому вручили ноту протеста с осуждением атаки в Лейпциге и требованием прекратить подобные враждебные действия на территории стран ЕС и НАТО.

Аналогичный шаг предприняло и Министерство иностранных дел Эстонии, вызвав временного поверенного в делах России для выражения протеста в связи с нападением на аэропорт в Германии.

Позднее к союзникам присоединилась Великобритания, вызвав временного поверенного в делах России в Лондоне.

«Великобритания выражает полную солидарность с Германией после вопиющего и безрассудного нападения России на аэропорт Лейпцига», – сказал представитель британского МИД в комментарии Reuters, добавив, что попытки РФ подорвать решимость союзников Украины были «бесполезными».

Отметим, что накануне представителей российских посольств вызвали Евросоюз, Франция, Бельгия и Нидерланды.