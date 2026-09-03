Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом Сампьетро в Баку региональную ситуацию и мирную повестку между Азербайджаном и Арменией.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджана с ПА ОБСЕ, безопасности на пространстве ОБСЕ, ситуация в регионе и мирная повестка Азербайджан-Армения.

Байрамов отметил важность межпарламентского диалога для укрепления взаимопонимания, доверия и сотрудничества. Он проинформировал собеседника о мерах Азербайджана по обеспечению мира и стабильности в регионе, процессе нормализации отношений с Арменией и позиции страны по мирной повестке.

Стороны обсудили и гуманитарные вопросы. Байрамов отметил, что минная угроза остается серьезной проблемой для Азербайджана, препятствуя восстановлению освобожденных территорий, возвращению вынужденных переселенцев и региональному развитию. Он также подчеркнул важность установления судьбы около 4 тыс. пропавших без вести азербайджанцев.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической и транспортной безопасности. Была отмечена роль Азербайджана как надежного энергетического партнера Европы, развитие проектов по диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов, а также инициатив в сфере зеленой энергетики.

Стороны подчеркнули значение Среднего коридора, расширения транспортных и логистических связей между Европой и Центральной Азией через Каспий, а также открытия региональных коммуникаций для укрепления мира, стабильности и экономического развития.

На встрече также обсуждалось стратегическое партнерство Азербайджана со странами Центральной Азии и новые возможности сотрудничества в формате C6 после трансформации формата C5.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вызовам на пространстве ОБСЕ и другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.