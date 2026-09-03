В Энгельсе Саратовской области утром 3 сентября неизвестный открыл огонь по офицеру Воздушно-космических сил России. Покушение произошло возле частного дома в поселке «Пробуждение».

По данным СМИ, нападавший подъехал к дому на мотоцикле. Его лицо было скрыто шлемом. После того как военный вышел из дома, мужчина открыл огонь.

Telegram-каналы сообщают, что целью нападения был генерал-майор Николай Варпахович — командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС России.

Военнослужащий получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии. После оказания первой медицинской помощи его спецбортом доставили в Москву для дальнейшего лечения. Также был ранен его водитель.