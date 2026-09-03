Картина за спинами Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана на их встрече в Бишкеке оказалась далеко не случайной деталью интерьера. Как пишет турецкое издание GZT, в ней заложены сразу несколько символов, связанных с историей, культурой и духом независимости тюркского мира.

На полотне можно выделить четыре ключевых элемента.

Вместо привычных для тюркской степи лошадей изображены яки. Это отсылка к суровым условиям Тянь-Шаня, где из-за высокогорья, нехватки кислорода и сильных морозов именно эти животные лучше приспособлены к передвижению и выживанию.

На головах всадников — ак-калпаки, традиционные белые войлочные головные уборы, считающиеся одним из символов национальной идентичности кыргызов и их приверженности историческим корням.

Еще одна важная деталь — беркутчи, охотники с орлами. Эта древняя традиция на протяжении веков была частью кочевой культуры и символизировала умение человека жить в гармонии с суровой природой.

Особое место занимают золотые орлы и поднятые вверх руки фигур. Они олицетворяют свободу и независимость — мотивы, присутствующие и в государственной символике стран Центральной Азии.

Таким образом, картина в зале встречи Алиева и Пезешкиана была не просто элементом декора, а визуальным посланием об общих исторических корнях, традициях и независимости.