Иран нанес ракетно-дроновый удар по «ключевому объекту» на американской военной базе, расположенной на территории Кувейта, сообщает иранский телеканал Press TV.

По утверждению телеканала, после атаки над базой поднялись столбы дыма.

Данных о возможных пострадавших и масштабах ущерба пока нет. Информация об ударе официально не подтверждена американской стороной.

09:24 Вооруженные силы Кувейта сообщили, что системы ПВО страны в настоящее время отражают атаки с применением ракет и беспилотников.

В Генштабе уточнили, что звуки взрывов, которые могут слышать жители, связаны с работой средств ПВО по перехвату воздушных целей.

Население призвали соблюдать инструкции по безопасности, распространяемые компетентными властями.