Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оборонное партнерство Турции, Саудовской Аравии и Пакистана в рамках Мекканского соглашения вызывает скрытое недовольство ряда государств.

«Есть очень мало стран, которые открыто выступают против этого альянса, но есть и страны, которые реагируют на него скрыто. В частности, баланс между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией затрудняет для многих игроков открытую критику этого альянса», – сказал Эрдоган журналистам на борту самолета по пути из Бишкека, где он участвовал в саммите ШОС.

Турецкий лидер сообщил, что состоявшееся в понедельник в Стамбуле заседание стратегического политического и военного комитета стало первым крупным практическим шагом после заключения соглашения. В нем приняли участие руководители внешнеполитических и оборонных ведомств, а также начальники генеральных штабов трех стран. По словам Эрдогана, участники встречи обсудили технические вопросы, необходимые для реализации достигнутых договоренностей. В частности, речь шла о создании секретариата соглашения и обеспечении его работы, в том числе по политическому и военному направлениям.

«Оборонная промышленность является важной сферой сотрудничества. Кроме того, в рамках оперативного военного взаимодействия обсуждались такие технические вопросы, как военная подготовка, стандартизация, обмен информацией о военных угрозах, возможностях и потенциалах», — отметил турецкий лидер.

Кроме того, стороны согласовали конкретные сроки и порядок реализации договоренностей.

Эрдоган подчеркнул, что Мекканское соглашение направлено на укрепление стабильности и безопасности в регионе.