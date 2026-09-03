Израиль готов содействовать выводу всех жителей сектора Газа с разрушенной войной территории, если США одобрят такой шаг, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«В конечном итоге нет реального решения для Газы без этой миграции (палестинского населения анклава – ред.)», – отметил он на конференции, организованной порталом Ynet.

Однако Кац считает, что Вашингтон не отказался от самого замысла, а «лишь заморозил ее» под давлением со стороны арабских стран.

«Но план не отменен, он является предметом постоянных обсуждений, даже сейчас. Когда станет ясно, что ХАМАС не выполняет свои обязательства по мирному плану США по сектору Газа, тогда мы получим зеленый свет для продвижения в военном, территориальном и других направлениях», – указал министр обороны Израиля.

Напомним, в 2025 году президент США Дональд Трамп предложил переселить почти 2 млн жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Идея вызвала резкую реакцию в США и на Ближнем Востоке, после чего американский лидер отказался от ее реализации.

Напомним, принудительное перемещение гражданского населения с оккупированной территории запрещено Женевскими конвенциями и является военным преступлением.