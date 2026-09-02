Перестрелка между сотрудниками Службы безопасности и Главного управления разведки в Киеве должна стать предметом расследования Генеральной прокуратуры, Государственного бюро расследований и самих спецслужб, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина.

Глава государства назвал произошедшее «совершенно позорной» ситуацией и сообщил, что уже обсудил инцидент с генеральным прокурором Русланом Кравченко.

По словам Зеленского, Генпрокуратура и Государственное бюро расследований должны установить все обстоятельства конфликта, проверив показания и заявления участников событий, а также восстановив произошедшее шаг за шагом.

Президент подчеркнул, что после установления всех обстоятельств к причастным должны быть применены меры ответственности. В частности, он не исключил кадровых решений в отношении руководителей спецслужб и участников конфликта.

Кроме того, внутренние расследования проведут СБУ и ГУР. Они должны установить причины конфликта и обстоятельства, при которых между представителями украинских спецслужб произошла стрельба.