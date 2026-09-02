Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи выразил протест США после того, как американские военные отвергли свою причастность к удару по свадебной церемонии в городе Сирик, сообщает Fars.

Багаи заявил, что США забывают о собственном прошлом, и в качестве примера привел американский сериал «Homeland».

«Даже в четвертом сезоне американского сериала Homeland показан удар американского беспилотника по свадебной церемонии в Пакистане, который унес жизни примерно 40 гражданских лиц», – сказал представитель иранского ведомства.

Ранее в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что американские военные не наносят удары по гражданским лицам и не причастны к гибели людей в Сирике.

По данным иранской стороны, 1 сентября в ходе возобновившихся атак США на Иран один из ударов пришелся по свадебной церемонии в Сирике. В результате пять человек погибли, еще 68 получили ранения.