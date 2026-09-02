Монетный двор США выпустил памятную монету номиналом $1 с изображением президента страны Дональда Трампа, говорится в заявлении ведомства.

Монеты отчеканили в Филадельфии, штат Пенсильвания, в рамках мероприятий к 250-летию независимости США, которое страна отмечает в 2026 году. Как сообщили в Монетном дворе, приобрести памятные монеты можно наборами по 25 или 100 экземпляров. Продажи начнутся в полдень по времени Восточного побережья США (20:00 по Баку).

На лицевой стороне монеты размещен портрет Трампа, а на оборотной – президентская печать. В юбилейную серию также вошли 250 тыс. экземпляров, выпущенных непосредственно 4 июля, в День независимости США. На них нанесена специальная отметка, указывающая на дату чеканки.

Выпуск памятных монет давно стал американской традицией. Наибольший тираж за всю историю получила монета, посвященная Статуе Свободы: ее выпустили в 1986 году и продали почти 15,5 млн экземпляров. Большим спросом также пользовались монеты, приуроченные к 250-летию со дня рождения Джорджа Вашингтона, летним Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе и 200-летию Конституции США.