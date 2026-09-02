Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с США о возвращении Анкары в программу производства истребителей F-35 продолжаются.

«Наши переговоры о возвращении Турции в программу продолжаются», – сказал Эрдоган журналистам на борту самолета после участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Турецкий лидер отметил, что Анкара является важным партнером проекта F-35 и внесла значительный вклад в его реализацию.

При этом он подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном не означают отказа Анкары от собственной программы разработки истребителя KAAN и создания национальных систем противовоздушной обороны.