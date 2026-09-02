Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с США о возвращении Анкары в программу производства истребителей F-35 продолжаются.
«Наши переговоры о возвращении Турции в программу продолжаются», – сказал Эрдоган журналистам на борту самолета после участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
Турецкий лидер отметил, что Анкара является важным партнером проекта F-35 и внесла значительный вклад в его реализацию.
При этом он подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном не означают отказа Анкары от собственной программы разработки истребителя KAAN и создания национальных систем противовоздушной обороны.
«Мы не отказываемся от разработки собственных систем противовоздушной обороны. Напротив, мы расширяем возможности выбора для Турции. Именно в этом заключается сильная Турция», – указал Эрдоган.