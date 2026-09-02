Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что США занимают лидирующие позиции в развитии искусственного интеллекта. Об этом он сказал на министерской конференции G20 по инновациям.

«США гораздо глубже вовлечены в изобретение, создание и развитие всех пяти слоев», – сказал Хуанг.

Глава Nvidia использовал свою аналогию с «пятислойным пирогом» для описания экосистемы искусственного интеллекта. По его словам, в ее основе находится энергетика, за ней следуют чипы, центры обработки данных, модели ИИ, а также данные и приложения.

Хуанг отметил, что инвестиции в искусственный интеллект позволят странам G20 значительно ускорить развитие экономики и промышленности, поскольку «худший исход» – остаться позади.

«Искусственный интеллект демократизирует интеллект и возможности для стран G20… Для стран, которые инвестируют в него, это поможет вам развивать ваше общество, развивать вашу промышленность гораздо, гораздо быстрее, чем вы могли себе представить раньше», – указал Хуанг.

При этом глава Nvidia считает, что государствам необязательно самостоятельно развивать все элементы ИИ-экосистемы. По его словам, каждая страна должна определить направления, в которые она готова вкладывать средства.