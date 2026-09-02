Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии о двухлетней временной либерализации торговли с Арменией, предусматривающей защитные меры для европейского рынка. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Эти меры обеспечат либерализацию торговли порядка 80% экспортной продукции Армении», – заявили в Совете ЕС, уточнив, что «это решение сопровождается рядом условий, а также включают защитные меры, нацеленные на охрану рынка ЕС в случае, если экспорт из Армении негативно повлияет на европейских производителей».

В течение двух лет Евросоюз намерен открыть свой рынок для «99% свежих фруктов, овощей и растений, которые она поставляет в Россию».

При этом армянским экспортерам необходимо будет соблюдать санитарные требования ЕС, избегать ценовой конкуренции с европейскими производителями и придерживаться правил в отношении защищенных географических названий. В частности, это означает, что армянский коньяк не сможет продаваться на рынке ЕС.

Для вступления решения в силу его еще должен одобрить Европарламент.