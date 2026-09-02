Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 2 сентября посетил позиции ЦАХАЛа в районе так называемой «желтой линии» в секторе Газа.

Нетаньяху заявил, что Израиль контролирует около 60% территории сектора и не намерен отступать с занимаемых позиций.

«Мы не отступаем. Мы остаемся на этой линии», — заявил он, подчеркнув, что армия продолжает устранять угрозы и готовится к защите приграничных населенных пунктов.

Премьер также сообщил о захвате главы разведки ХАМАСа Муаина аль-Арабида. По словам Нетаньяху, Израиль продолжит добиваться разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора Газы.