Украина призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) полностью запретить полеты гражданских самолетов над территорией России.

Об этом говорится в письме министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника генсеку ИКАО Хуану Карлосу Салазару Гомесу, оказавшемся в распоряжении «Зеркала недели».

Калашник заявил, что на фоне войны и ответных действий Украины нахождение гражданских самолетов в российском воздушном пространстве несет повышенные риски.

«Украина, реализуя свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, вынуждена надлежащим образом реагировать на российские воздушные атаки», — говорится в письме.

Киев призвал ИКАО побудить авиационные власти, авиакомпании и провайдеров аэронавигационного обслуживания принять меры вплоть до полного запрета полетов над Россией.