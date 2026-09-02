Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 10-ю годовщину смерти Ислама Каримова посетил мемориальный комплекс в Ташкенте и возложил венок к памятнику первому президенту страны.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, участники церемонии отметили вклад Каримова в обретение Узбекистаном независимости, укрепление государственности и сохранение мира. В его память были прочитаны суры из Корана.

Цветы к памятнику также возложили представители парламента, Администрации президента, правительства, министерств и ведомств, деятели науки и культуры.

Памятные мероприятия прошли также в Самарканде и Карши.

Ислам Каримов руководил Узбекистаном с 1989 года. Он скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет и был похоронен в Самарканде.