Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия становится «всё более безрассудной», передает The Guardian.

По его словам, НАТО фиксирует рост числа беспилотников и ракет, вторгающихся в воздушное пространство стран восточного фланга, а также увеличение числа диверсий и гибридных атак.

«Опасность, исходящая от России, очевидна. Мы работаем круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что действия Москвы не заставят НАТО отказаться от поддержки Украины.

«Если Россия полагает, что эти угрозы разделят нас или отвратят от поддержки Украины, то она ошибается. Наше единство непоколебимо», — добавил генсек Альянса.