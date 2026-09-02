Теракт в Лейпциге «знаменует новую эскалацию на территории ЕС», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает The Guardian.

По ее словам, в случае успеха нападение могло привести к значительному ущербу и человеческим жертвам.

«Это была атака с использованием военной техники, осуществленная российскими агентами на территории Европейского союза. Мы этого не потерпим», — заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что попытки запугать Европу не повлияют на поддержку Украины, а лишь усилят решимость ЕС.

Глава Еврокомиссии также призвала к новым санкциям против России.

«Нам нужно больше санкций. Каждую лазейку, которую использует Россия, мы должны закрыть», — сказала она.

«ЕС и НАТО не просто будут поддерживать давление на Россию — мы будем его усиливать», — добавила фон дер Ляйен.