Теракт в Лейпциге «знаменует новую эскалацию на территории ЕС», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает The Guardian.
По ее словам, в случае успеха нападение могло привести к значительному ущербу и человеческим жертвам.
«Это была атака с использованием военной техники, осуществленная российскими агентами на территории Европейского союза. Мы этого не потерпим», — заявила фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что попытки запугать Европу не повлияют на поддержку Украины, а лишь усилят решимость ЕС.
Глава Еврокомиссии также призвала к новым санкциям против России.
«Нам нужно больше санкций. Каждую лазейку, которую использует Россия, мы должны закрыть», — сказала она.
«ЕС и НАТО не просто будут поддерживать давление на Россию — мы будем его усиливать», — добавила фон дер Ляйен.