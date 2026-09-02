Военный вертолет Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку на автомобильную трассу на Сахалине. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения, куда доставляло участников досрочного голосования на выборах в Госдуму.

На борту находились представитель областного избиркома, четыре журналиста местных телеканалов и три члена экипажа.

Во время полета вертолет начал терять высоту. После посадки он скатился в кювет.

По предварительным данным, никто серьезно не пострадал. Пассажиры и члены экипажа отделались ушибами и царапинами.