В Азербайджане зафиксированы случаи продажи фальшивых билетов на поезд Баку–Тбилиси–Баку. Об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY). По информации ЗАО, в последние дни от граждан поступают обращения о продаже поддельных билетов на рейсы по данному маршруту. Некоторые туристические компании и страницы в социальных сетях предлагают пассажирам билеты на несуществующие места.

В ADY заявили, что в связи с этим обратились в правоохранительные органы. Сейчас проводится расследование, устанавливаются лица и страницы, причастные к мошенничеству, после чего в отношении них будут приняты правовые меры.

В ADY особо подчеркнули, что они не сотрудничают ни с одной туристической компанией или посредником по данному маршруту и не выделяют им квоты на продажу билетов.

Пассажирам рекомендуют приобретать билеты только через официальный сайт ADY, мобильное приложение ADY Mobile или железнодорожные кассы.