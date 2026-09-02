В Азербайджане ужесточили ответственность за неоднократное участие в азартных играх. Соответствующие изменения в Кодекс об административных проступках утвердил президент Ильхам Алиев.

Согласно поправкам, если человек уже привлекался к административной ответственности за участие в азартных играх и в течение года вновь совершит аналогичное нарушение, ему может грозить штраф в размере 5 тыс. манатов или административный арест сроком до 15 суток.

При этом решение об аресте будет приниматься с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя.

Игровое оборудование, денежные средства и другое имущество, использованные в игре, а также полученный выигрыш или иной доход подлежат конфискации.