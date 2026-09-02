Украина временно приостановила удары в направлении Владивостока по просьбе «мировой державы», заявил Владимир Зеленский, пишет Le Monde.

По его словам, ранее Киев по просьбе США также согласился не наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу с 25 по 27 августа — в период, совпавший с визитом директора ЦРУ в российскую столицу.

«Удары по России не наносились, в то время как удары по Украине продолжались», — заявил Зеленский.

Он также сообщил, что Киев выполнил просьбу другой «мировой державы» и на определенное время прекратил удары в направлении Владивостока. О какой именно стране идет речь, Зеленский не уточнил.

Президент Украины добавил, что Киев и впредь готов по просьбе партнеров ограничивать применение дронов над отдельными районами и маршрутами в России.