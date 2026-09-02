Россия все активнее применяет против Украины реактивные беспилотники, которые почти вдвое быстрее прежних моделей и запускаются массированными волнами, перегружая систему ПВО, пишет The Washington Post.

По данным украинских чиновников, в августе Россия запустила более 2 800 таких дронов. В Киеве считают, что Москва способна производить десятки тысяч реактивных БПЛА в год.

Модели «Герань-4» и «Герань-5», созданные на базе иранских «Шахедов», способны развивать скорость до 400 км/ч. Для их перехвата Украина в ряде случаев вынуждена поднимать боевую авиацию.

Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что Россия уже может выпускать около 3 тысяч таких дронов ежемесячно.

«По данным нашей разведки, у россиян есть планы производить от 36 до 40 тысяч БПЛА в год. Можно с уверенностью сказать, что они уже достигли таких мощностей», — отметил он.

По его оценке, реактивные модели могут составить около 60% российского производства ударных беспилотников.

WP отмечает, что Украина заметно усилила возможности по перехвату дронов и собственное производство БПЛА дальнего действия, однако дефицит ракет ПВО по-прежнему остается одной из ее ключевых уязвимостей.