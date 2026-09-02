Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил правила ведения государственного кадастра недвижимости.

Согласно документу, постановка объекта на кадастровый учет будет означать внесение в государственную систему данных о его количественных и качественных характеристиках.

Государственный кадастр является собственностью Азербайджана и будет вестись Государственной службой по вопросам имущества при Минэкономики через информационную систему «Электронный реестр и кадастр недвижимости».

Данные из отраслевых кадастров будут интегрироваться в единую систему через Электронную правительственную информационную систему.